Страховые пенсии саратовцев проиндексированы на 4,8 %

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По данным Социального фонда России по Саратовской области, повышение затронуло более 500 тысяч неработающих пенсионеров, чьи выплаты в среднем увеличены на 900 рублей в месяц. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости вырос до 19,8 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе увеличена со 118,10 руб. до 123,77 руб., размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 руб. до 7 567,33 руб.Напомним, что в связи с новогодними праздниками, саратовским пенсионерам, получающим пенсии и иные социальные выплаты через кредитные учреждения 4 и 16 числа, денежные средства за январь 2023 года перечислены досрочно, в конце декабря. Пенсия неработающим пенсионерам пришла в повышенном размере с учетом проведенной индексации.