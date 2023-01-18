Михаил Исаев поручил проанализировать нормативно-правовую базу региона по подготовке целевиков

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«Проблему дефицита специалистов, особенно социальной сферы, регулярно поднимают главы муниципалитетов. Целевой набор - это один из возможных механизмов по улучшению кадровой ситуации.Но как показали итоги проверки надзорных органов, которые сегодня озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этой опцией активно пользовались местные чиновники, экономя на оплате обучения своих детей. К сожалению, такие «целевики» не вернулись обратно на работу в те муниципальные районы, откуда были направлены на учебу, а остались строить карьеру в более крупных городах. То есть чиновники, поднимая проблему нехватки специалистов, в то же время активно этому способствовали. Двойные стандарты. Про коррупционную составляющую этого вопроса говорить даже не приходится, ответ на поверхности.В конце прошлого года на базе парламента мы начали процесс рассмотрения этой темы. В связи со вскрывшимися обстоятельствами подойдём к ней более предметно. В частности, нужно выработать действенные меры, чтобы впредь подобных случаев не повторялось. Сделаем для этого все необходимое со своей стороны, если потребуется - на законодательном уровне внесем соответствующие изменения. Поручение провести анализ нормативно-правовой базы по данному направлению уже дано профильным комитетам», - подчеркнул Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»).