Саратовская область справляется с внешними ограничениями

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По итогам 2022 года он оценивается на уровне 848 млрд. рублей. Что касается сельского хозяйства, то Саратовской области в прошедшем году удалось собрать 6,8 млн. тонн зерна, по намолоту регион входит в топ-5 по стране. По темпу объемов работ в строительстве область занимает 2 место в России (по итогам 11 месяцев). Объем внешнеторгового оборота Саратовской области увеличился более чем на 28% (по итогам 9 месяцев). При этом положительную динамику демонстрируют экспорт и импорт.В новых условиях десятки саратовских предприятий успешно перестроили свою работу и уверенно держат курс на рост и развитие производства.Компания «Аврора» запатентовала разработку, аналогов которой нет в мире. Это инновационная линия оборудования для фасовки, розлива и упаковки «Аврора Некст», которая состоит из модулей, позволяющих собирать любые конфигурации для розлива под текущие задачи, а также имеет интеллектуальную систему управления. Она применяется в пищевом, химическом, косметическом, фармацевтическом производстве.Благодаря содействию Центра «Мой бизнес» и Регионального центра инжиниринга предприятие выиграло грант от Фонда содействия инновациям в размере 30 млн. рублей. Средства пойдут на модернизацию завода - обновление станочного парка для производства фасовочно-упаковочного оборудования. Это позволит увеличить объемы и сократить сроки производства линий розлива и другого оборудования.Кроме того в Саратовской области продолжается активное развитие импортозамещения. Всего за 2022 год удалось заместить порядка 90 номенклатурных позиций.ООО «ПолиуретанДеталь» специализируется на выпуске автозапчастей. Завод производит около 300 позиций для различных марок машин. За 2022 год предприятие значительно перестроило свою работу - отказалось от зарубежных станков, прекратило сотрудничество с недружественными странами.«Санкции помогли нам раскрыться. Мы наладили поставку сырья из Китая, обеспечили запас на 3-4 месяца и уже нашли гарантированно качественных производителей сырья», - рассказал заместитель генерального директора ООО «ПолиуретанДеталь» Антон Зуев.«Активным и смелым кризис открыл новые перспективы развития. Международные бренды, покинувшие территорию Российской Федерации, предоставили широкие возможности для наших предприятий - они смогли освоить новые рынки сбыта и ниши для реализации своей продукции», -