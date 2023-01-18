В 2023 году планируется решить проблемы водоснабжения в 14 населенных пунктах области

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Планируется построить 14 объектов, которые решат проблему водоснабжения в населённых пунктах в 8 районах, в их числе - Энгельсский (сёла Зеленый Дол, Красный Яр, Генеральское, Новопушкинское); Екатериновский (водозаборы р.п. Екатериновка); Ивантеевский (сёла Бартеневка, Канаевка, Яблоновый Гай, Николаевка); г. Саратов (с. Поповка Гагаринского р-на); Ершовский (п. Прудовой); Краснопартизанский (п. Петровский); Новоузенский (п. Дюрский); Перелюбский (п. Молодёжный).Губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу провести конкурсные процедуры до 1 февраля, чтобы приступить к работам сразу с началом строительного сезона. К концу лета объекты должны быть завершены.«Это реальный шанс поправить ситуацию с питьевым водоснабжением. Объём финансирования позволяет это сделать. Как можно больше районов должны подготовить документацию, чтобы участвовать в программе», - подчеркнул губернатор.