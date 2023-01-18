18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области создали штаб по обеспечению кибербезопасности

Новости / Главная новость
Его возглавил губернатор области Роман Бусаргин.
В Саратовской области создали штаб по обеспечению кибербезопасности

Согласно постановлению, основные задачи штаба - выявление источников внутренних и внешних угроз кибербезопасности Саратовской области, выработка рекомендаций по совершенствованию действующей системы кибербезопасности Саратовской области на основе обобщения и анализа ее состояния и определение приоритетных направлений работы в сфере кибербезопасности Саратовской области.

Руководить штабом будет глава региона Роман Бусаргин, его заместителем стал министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. Кроме того, в работе штаба будут задействованы министры области, в частности, министр финансов Ирина Бегинина, , министр труда и социальной защиты Сергей Егоров, министр здравоохранения Олег Костин, министр области — председатель комитета по управлению имуществом области Екатерина Лавренко, министр образования области Михаил Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев, министр экономического развития Андрей Разборов, председатель комитета по обеспечению деятельности мировых судей области Александр Васильев и другие.