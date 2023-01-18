В Саратовской области создали штаб по обеспечению кибербезопасности

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Согласно постановлению, основные задачи штаба - выявление источников внутренних и внешних угроз кибербезопасности Саратовской области, выработка рекомендаций по совершенствованию действующей системы кибербезопасности Саратовской области на основе обобщения и анализа ее состояния и определение приоритетных направлений работы в сфере кибербезопасности Саратовской области.Руководить штабом будет глава региона Роман Бусаргин, его заместителем стал министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. Кроме того, в работе штаба будут задействованы министры области, в частности, министр финансов Ирина Бегинина, , министр труда и социальной защиты Сергей Егоров, министр здравоохранения Олег Костин, министр области — председатель комитета по управлению имуществом области Екатерина Лавренко, министр образования области Михаил Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев, министр экономического развития Андрей Разборов, председатель комитета по обеспечению деятельности мировых судей области Александр Васильев и другие.