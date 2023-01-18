В Саратове контрактник получил срок за уклонение от мобилизации

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Как сообщили в пресс-службе военного гарнизонного суда, в сентябре прошлого года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, мужчина служил по контракту, но находился за пределами воинской части. Однако, узнав о том, что попал под мобилизацию, военнослужащий решил от нее уклониться. В воинскую часть он не пришел, а продолжал жить в Вольске Саратовской области. На службу он пришел только в октябре.Против военного завели дело по ч. 2.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Суд приговорил его к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор вступил в силу.