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Саратовские власти призывают граждан обращаться за перерасчетом платежей

Новости
Администрация Саратова рекомендовала горожанам обращаться в районные администрации для проведения перерасчета по последним квитанциям от «Т Плюс».
Саратовские власти призывают граждан обращаться за перерасчетом платежей


Ранее глава города Лада Мокроусова поручила произвести перерасчёт коммунальных платежей за отопление в связи с оказанием некачественных услуг. Это связано с многочисленными жалобами от жителей Саратова, Балакова и Энгельса. Граждане удивлены внезапно возросшими платежками, в последних квитанциях за тепло от «Т Плюс» суммы платежей существенно повысились, более чем на 9 %.

Однако по данным энергетиков «Т Плюс», с 1 декабря прошлого года официально изменился тариф на использование услуги по отоплению жилых помещений – он увеличился только на 9 процентов. К тому же, как подчеркнули в «Т Плюс», объем расхода тепловой энергии напрямую зависит от погодных условий – в сильные морозы расход увеличивается, что и констатируют соответствующие приборы.

Тем не менее, как вчера сообщила глава города, в Саратове должен быть произведен перерасчет коммунальных платежей за отопление, если показатели будут снижены.

«Считаю, что в зонах понижения параметров теплоснабжения должен быть произведен перерасчет коммунальных платежей за отопление, а надзорными органами приняты соответствующие меры реагирования», - отметила Лада Мокроусова.