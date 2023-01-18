Саратовские власти призывают граждан обращаться за перерасчетом платежей

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Ранее глава города Лада Мокроусова поручила произвести перерасчёт коммунальных платежей за отопление в связи с оказанием некачественных услуг. Это связано с многочисленными жалобами от жителей Саратова, Балакова и Энгельса. Граждане удивлены внезапно возросшими платежками, в последних квитанциях за тепло от «Т Плюс» суммы платежей существенно повысились, более чем на 9 %.Однако по данным энергетиков «Т Плюс», с 1 декабря прошлого года официально изменился тариф на использование услуги по отоплению жилых помещений – он увеличился только на 9 процентов. К тому же, как подчеркнули в «Т Плюс», объем расхода тепловой энергии напрямую зависит от погодных условий – в сильные морозы расход увеличивается, что и констатируют соответствующие приборы.Тем не менее, как вчера сообщила глава города, в Саратове должен быть произведен перерасчет коммунальных платежей за отопление, если показатели будут снижены.«Считаю, что в зонах понижения параметров теплоснабжения должен быть произведен перерасчет коммунальных платежей за отопление, а надзорными органами приняты соответствующие меры реагирования», - отметила