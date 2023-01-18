Дмитрий Пьяных поддержал введение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне

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«Этот вопрос возникает в инфополе уже несколько лет. В Саратовской области благодаря инициативным и неравнодушным жителям, которые обращались к местным парламентариям и в исполнительные органы, он решен еще в 2020 году. Тогда в региональный закон об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним была добавлена статья, не допускающая реализацию безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет.Считаю, что ограничения в сфере розничной продажи энергетиков необходимы и на федеральном уровне. Это – забота о подрастающем поколении. Решение послужит интересам нашей молодежи и станет залогом спокойствия многих родителей», - подчеркнул