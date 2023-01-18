Для балашовских пенсионеров организовали иппотерапию

просмотров: 388

Специально для пенсионеров были организованы показательные выступления по джигитовке. Но больше всего положительных эмоций у них вызвало знакомство с Пончиком и Валенсией – лошадьми конного клуба. Их и ослицу Марусю участники экскурсии покормили заранее приготовленными угощениями.Простой контакт с лошадьми является частью иппотерапии – особого метода реабилитации, который благоприятно воздействует на психологическое состояние человека, дарит ему хорошее настроение и положительные эмоции.«В настоящее время в домах-интернатах Саратовской области проживет более пяти тысяч человек. Для всех создаются условия проживания, максимально приближенные к домашним. Для подопечных организуются познавательные и развлекательные экскурсии и выезды, что не только делает их досуг разнообразным, но и приносит ощутимую пользу. Самое серьезное внимание уделяется реабилитационной работе. В учреждениях функционируют кабинеты физиотерапии. Имеется необходимое специализированное оборудование», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.