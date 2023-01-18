18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для балашовских пенсионеров организовали иппотерапию

Новости
Пенсионеры, проживающие в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, посетили конный клуб «Дружина» в селе Репное. Здесь осуществляется обучение детей и взрослых верховой езде, конкуру и джигитовке, проводится катание на лошадях, санях и повозках.
Для балашовских пенсионеров организовали иппотерапию

Специально для пенсионеров были организованы показательные выступления по джигитовке. Но больше всего положительных эмоций у них вызвало знакомство с Пончиком и Валенсией – лошадьми конного клуба. Их и ослицу Марусю участники экскурсии покормили заранее приготовленными угощениями.

Простой контакт с лошадьми является частью иппотерапии – особого метода реабилитации, который благоприятно воздействует на психологическое состояние человека, дарит ему хорошее настроение и положительные эмоции.

«В настоящее время в домах-интернатах Саратовской области проживет более пяти тысяч человек. Для всех создаются условия проживания, максимально приближенные к домашним. Для подопечных организуются познавательные и развлекательные экскурсии и выезды, что не только делает их досуг разнообразным, но и приносит ощутимую пользу. Самое серьезное внимание уделяется реабилитационной работе. В учреждениях функционируют кабинеты физиотерапии. Имеется необходимое специализированное оборудование», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.