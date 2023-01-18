18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Проект «КИНОНОВИНКИ — РЕГИОНУ» станет еще доступнее

Новости
В 2023 году областной киновидеоцентр организует выездные киносеансы в 14-ти районах области и Саратове.
Проект «КИНОНОВИНКИ — РЕГИОНУ» станет еще доступнее


Проект областного киновидеоцентра «Киноновинки — региону» приобрел особенную популярность за последние 2 года. Его участниками стали почти 7000 зрителей, в том числе жители самых отдаленных уголков области, в которых полностью отсутствуют услуги кинопоказа (Перелюбский, Ртищевский и др.)

В 2023 году лучшие новинки отечественного кинематографа увидят на большом экране жители 14-ти муниципальных районов. Областной киновидеоцентр готовит для зрителей интересную киноафишу, в которую войдут мультипликационные фильмы «Царство против разбойников», «Большое путешествие: Специальная доставка» и другие киноленты. Афиша учреждения будет пополняться в течение всего года. За ее обновлениями можно следить здесь.

Специально для старших школьников и их преподавателей предусмотрен перечень отечественных экранизаций русской литературной классики, которые также можно будет увидеть на выездных киносеансах. Киноленты включены в новый просветительский проект областного киновидеоцентра «Наше кино— в наши школы».

Напоминаем, молодые люди в возрасте 14-22 лет смогут приобрести билеты на выездные киносеансы по Пушкинской карте.

Подробности по телефону: (8452) 62-02-71 (отдел кинопродвижения).