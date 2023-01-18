Повысить производительность труда смогут предприятия из любой отрасли
Минэкономразвития РФ расширило нацпроект «Производительность труда». Теперь его участниками могут стать компании без ограничений по отраслям экономики.
На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей.
«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.
В целом по Саратовской области уже 78 крупных и средних предприятий получили безвозмездную адресную поддержку в рамках нацпроекта, более 1,7 тысяч человек обучено инструментам повышения производительности труда.
«Компаниям, нацеленным на развитие и повышение конкурентоспособности на рынке, нацпроект дает мощный импульс к качественным изменениям, помогает найти новые точки роста, раскрыть производственный и кадровый потенциал. Благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций предприятия области уже смогли увеличить объемы выпускаемой продукции и, соответственно, выручку», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей.
«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.
В целом по Саратовской области уже 78 крупных и средних предприятий получили безвозмездную адресную поддержку в рамках нацпроекта, более 1,7 тысяч человек обучено инструментам повышения производительности труда.
«Компаниям, нацеленным на развитие и повышение конкурентоспособности на рынке, нацпроект дает мощный импульс к качественным изменениям, помогает найти новые точки роста, раскрыть производственный и кадровый потенциал. Благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций предприятия области уже смогли увеличить объемы выпускаемой продукции и, соответственно, выручку», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.