Повысить производительность труда смогут предприятия из любой отрасли

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На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей.«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах», — сообщилВ целом по Саратовской области уже 78 крупных и средних предприятий получили безвозмездную адресную поддержку в рамках нацпроекта, более 1,7 тысяч человек обучено инструментам повышения производительности труда.«Компаниям, нацеленным на развитие и повышение конкурентоспособности на рынке, нацпроект дает мощный импульс к качественным изменениям, помогает найти новые точки роста, раскрыть производственный и кадровый потенциал. Благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций предприятия области уже смогли увеличить объемы выпускаемой продукции и, соответственно, выручку», - отметил