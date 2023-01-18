Аэропорт «Гагарин» обслужил более 31 тыс. пассажиров в новогодние праздники

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С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в аэропорту было обслужено свыше 31,6 тысяч пассажиров.Наиболее загруженным днем в новогодние праздники в работе аэропорта стало 3 января. В этот день в «Гагарине» побывали 3,6 тыс. пассажиров, а авиакомпаниями было выполнено 25 рейсов. Всего в новогодние праздники полеты из аэропорта «Гагарин» выполняли 8 авиакомпаний по 8 направлениям. Самыми популярными отечественными направлениями традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.В новогодние праздники также были возобновлены перелеты в Казань и запущены перелеты в Грозный.