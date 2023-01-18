18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
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Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
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15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
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13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
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Саратовцев приглашают в туристическую поездку на электропоезде в Аткарск

Новости
В среду, 25 января, состоится первая в этом году туристическая поездка из Саратова в Аткарск на электропоезде.
Саратовцев приглашают в туристическую поездку на электропоезде в Аткарск

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6161 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 отправится в 8:44 и прибудет в Аткарск в 10:11. В обратный путь из Аткарска туристы отправятся на пригородном поезде № 6434 сообщением Аткарск – Анисовка в 14:54 и вернутся на саратовский вокзал в 17:22.

В экскурсионную программу входит прогулка по городу, осмотр церквей Петра и Павла, Архангела Михаила, зданий старейшего кинотеатра, городской администрации и центральной библиотеки, а также посещение этнографического и краеведческого музеев. Все желающие также смогут побывать в городском парке-музее и зоопарке. На прогулку по Аткарску и знакомство с местными достопримечательностями будет отведено около 5 часов.
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Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.
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