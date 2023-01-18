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В Томске задержан гражданин по подозрению в хищении денег у жительницы Энгельса

Новости
Благодаря оперативности полицейских и сотрудников банка, счета, на которые переводились деньги по указаниям аферистов, были заблокированы
В Томске задержан гражданин по подозрению в хищении денег у жительницы Энгельса

СУ МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств обманным путем у жительницы Энгельса.

По данным следствия, в мессенджере женщина нашла группу, в которой предлагалось заработать на инвестициях. Она согласилась на предложение и ей пришли номера банковских карт, куда нужно переводить деньги. Энгельситка перевела более 12,5 тысяч рублей и спустя некоторое время поступило сообщение, что она якобы получила доход в 68 тысяч рублей. Чтобы деньги перевести, ей нужно заплатить налоги и пошлины. В общей сложности в период с 12 по 24 декабря 2022 года женщина перевела 259 тысяч рублей, а потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска сообщили о происшествии в Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанка России, сотрудники которого незамедлительно заблокировали банковские счета, на которые пострадавшая переводила деньги.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что в отделении Сбербанка России, расположенном в Томске, зафиксирована попытка снять денежные средства с одного из указанных счетов. Службой безопасности банка был задержан и передан оперативникам УУР У МВД России по Томской области 39-летний житель Томска.

В настоящее время сотрудниками ГСУ и УУР ГУ МВД России по Саратовской области, а также МУ МВД России «Энгельсское» проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправной деятельности.