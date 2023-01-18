О подвиге саратовского героя спецоперации сделали графическую новеллу
Во все российские школы передадут более 20 графических новелл о героях специальной военной операции на Украине.
Истории рисовали студенты факультета анимации Университета "Синергия". Проект разработан совместно с Российским обществом "Знание" и реализуется при поддержке Минпросвещения и Минобороны России. За основу брались реальные снимки, а если их не было, изображения рисовали, опираясь на рассказы очевидцев. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z".
Одним из героев новелл стал уроженец Саратовской области, командир 604-го Краснознаменного центра специального назначения "Витязь" Александр Белоглазов. Офицер принял участие в выполнении более 500 боевых задач. Во время одной из них отряд попал в засаду, к тому же мост через реку, по которому должна была переправиться колонна, оказался заминированным. Александр сумел прорваться на другой берег и отвести бойцов на безопасное расстояние.
Графические новеллы имеют QR-код, который ведет на сайт героиспецоперации.рф. Там содержится подробная информация о каждом герое с иллюстрированным рассказом про его подвиг, который может скачать любой желающий. Планируется, что новеллы можно использовать и как учебное пособие для уроков истории, классных часов, "разговоров о важном", и для самостоятельного изучения.
Напомним, за первые два месяца специальной военной операции бойцы отряда "Витязь" под командованием полковника Белоглазова смогли овладеть 18-ю опорными пунктами противника, подавили более 50 огневых точек, уничтожили 30 единиц бронетехники. В мае 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Белоглазову звание Героя России.