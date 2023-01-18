О подвиге саратовского героя спецоперации сделали графическую новеллу

18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

О подвиге саратовского героя спецоперации сделали графическую новеллу

Новости
О подвиге саратовского героя спецоперации сделали графическую новеллу

Во все российские школы передадут более 20 графических новелл о героях специальной военной операции на Украине.

Истории рисовали студенты факультета анимации Университета "Синергия". Проект разработан совместно с Российским обществом "Знание" и реализуется при поддержке Минпросвещения и Минобороны России. За основу брались реальные снимки, а если их не было, изображения рисовали, опираясь на рассказы очевидцев. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z".
Одним из героев новелл стал уроженец Саратовской области, командир 604-го Краснознаменного центра специального назначения "Витязь" Александр Белоглазов. Офицер принял участие в выполнении более 500 боевых задач. Во время одной из них отряд попал в засаду, к тому же мост через реку, по которому должна была переправиться колонна, оказался заминированным. Александр сумел прорваться на другой берег и отвести бойцов на безопасное расстояние.

Графические новеллы имеют QR-код, который ведет на сайт героиспецоперации.рф. Там содержится подробная информация о каждом герое с иллюстрированным рассказом про его подвиг, который может скачать любой желающий. Планируется, что новеллы можно использовать и как учебное пособие для уроков истории, классных часов, "разговоров о важном", и для самостоятельного изучения.

Напомним, за первые два месяца специальной военной операции бойцы отряда "Витязь" под командованием полковника Белоглазова смогли овладеть 18-ю опорными пунктами противника, подавили более 50 огневых точек, уничтожили 30 единиц бронетехники. В мае 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Белоглазову звание Героя России.