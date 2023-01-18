Материалы дела по взяткам от 42 учеников автошколы переданы в суд

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По данным следствия, осенью 2021 года мужчина получил от 42 учеников взятки за успешную сдачу экзамена по вождению. Деньги были переданы через заместителя директора автошколы.Противоправные действия выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. Гражданина задержали, когда он получил очередную часть взяток в размере 60 тысяч рублей в своем кабинете в здании в 6-м Соколовогорском проезде.В отношении полицейского заведено дело о шести эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий). Общая сумма полученных им денег не уточняется.В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.