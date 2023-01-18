Радищевский музей приглашает на новогодние колядки

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В рамках совместного проекта Радищевского музея с детскими школами искусств города Саратова «Краски и звуки» в Петровском зале музея на постоянной экспозиции «Шедевры коллекции» состоится праздничная художественно-музыкальная программа.В программе произведения И. С. Баха, Б. Дварионаса, Ф. Верачини, М. Глинки, Ф. Бургмюллера, А. Хачатуряна, А. Пьяццоллы и других композиторов в исполнении учащихся класса преподавателей ДШИ № 16 Коляды Л. А. и Власовой А. Е.Иллюстратор – Мамбетова Альфия Ильшатовна.Ведущая – Алла Власова.