В Саратове пройдет выставка о жизни с вирусами

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Проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.Тематический выставочный проект «Жизнь с вирусами» предоставляет возможность узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными патогенами.Значительная часть экспозиции посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять. Выставка призвана создать у посетителей достоверное представление о вирусах, вакцинах, исторических и современных эпидемиях.В подготовке и проверке представленного контента участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Но благодаря простой и понятной подаче информации экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей, в том числе тем, кто никогда раньше не интересовался научным аспектом заболеваний.Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов страны – парков «Россия – Моя история». Благодаря обширной географии исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России: Казани, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Якутска, Краснодара, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Пятигорска, Тюмени, Южно-Сахалинска, Саратова и Твери.Исторический парк «Россия — Моя история» расположен по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19.Открытие выставки - 12 января в 15:00.Вход на выставку бесплатный.Рекомендованный возраст посетителей: 12+.