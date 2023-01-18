В Саратове пройдет выставка о жизни с вирусами
Исторический парк приглашает 12 января на открытие мультимедийной выставки Политехнического музея «Жизнь с вирусами» (г. Москва), разработанной при участии российских учёных.
Проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.
Тематический выставочный проект «Жизнь с вирусами» предоставляет возможность узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными патогенами.
Значительная часть экспозиции посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять. Выставка призвана создать у посетителей достоверное представление о вирусах, вакцинах, исторических и современных эпидемиях.
В подготовке и проверке представленного контента участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Но благодаря простой и понятной подаче информации экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей, в том числе тем, кто никогда раньше не интересовался научным аспектом заболеваний.
Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов страны – парков «Россия – Моя история». Благодаря обширной географии исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России: Казани, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Якутска, Краснодара, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Пятигорска, Тюмени, Южно-Сахалинска, Саратова и Твери.
Исторический парк «Россия — Моя история» расположен по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19.
Открытие выставки - 12 января в 15:00.
Вход на выставку бесплатный.
Рекомендованный возраст посетителей: 12+.
Проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.
Тематический выставочный проект «Жизнь с вирусами» предоставляет возможность узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными патогенами.
Значительная часть экспозиции посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять. Выставка призвана создать у посетителей достоверное представление о вирусах, вакцинах, исторических и современных эпидемиях.
В подготовке и проверке представленного контента участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Но благодаря простой и понятной подаче информации экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей, в том числе тем, кто никогда раньше не интересовался научным аспектом заболеваний.
Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов страны – парков «Россия – Моя история». Благодаря обширной географии исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России: Казани, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Якутска, Краснодара, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Пятигорска, Тюмени, Южно-Сахалинска, Саратова и Твери.
Исторический парк «Россия — Моя история» расположен по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19.
Открытие выставки - 12 января в 15:00.
Вход на выставку бесплатный.
Рекомендованный возраст посетителей: 12+.