Во всех социозащитных учреждениях области соблюдается установленный нормативами температурный режим

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В рамках проверки было установлено, что температурный режим соответствует нормативам.В домах-интернатах, детских и реабилитационных центрах ведется постоянный контроль за соблюдением температурного режима. Учреждения обеспечены дополнительными отопительными приборами на случай возникновения нештатной ситуации.- В нашем регионе действует 48 стационарных социозащитных учреждений, подведомственных министерству. В них на постоянной основе находится порядка 6,6 тысячи человек. Наша основная задача – обеспечить нашим получателям социальных услуг максимально комфортные и безопасные условия пребывания», - отметил министр труда и соцзащиты области Сергей Егоров.