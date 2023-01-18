SuperJob: число саратовцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

18 ЯНВАРЯ 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 17 января
В Балакове появится площадка для игры в петанк в рамках инклюзивного проекта
17:00 | 17 января
Михаил Исаев: «Обратимся в Счетную палату с просьбой проверить траты бюджетных средств на отопление в госучреждениях»
16:00 | 17 января
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более четырех миллиардов рублей
15:00 | 17 января
Педагоги школ искусств продемонстрировали новые приемы и техники в детском творчестве
14:00 | 17 января
Олег Дубовенко: Турнир в Татищево – хороший пример для подрастающего поколения
13:00 | 17 января
Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки
12:00 | 17 января
В лицее "Звезда" открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи
11:00 | 17 января
В Вольске отремонтируют единственный на весь микрорайон школьный спортзал
10:00 | 17 января
Александр Бурмак: «Вопрос с расселением аварийных домов в Летном городке необходимо решать и в рамках областных программ»
09:00 | 17 января
Многодетные родители предпочитают тратить маткапитал на образование детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

SuperJob: число саратовцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

Новости
Мнение о том, что кредит — это путь в долговую яму, сегодня разделяют почти 6 из 10 саратовцев. При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
SuperJob: число саратовцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

С 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему горожанину (34%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 30% из них брали кредит в последние 6 месяцев.

С точки зрения 57% саратовцев, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 20%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (23% против 17%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (15% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (66% против 47%).

Сегодня россияне чаще, чем когда-либо, видят в займах лишь путь к финансовой зависимости. С 2007 года тех, кто разделяет позитивное отношение к кредитам, стало в 3,5 раза меньше.



Время проведения: 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года