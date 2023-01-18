SuperJob: число саратовцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

просмотров: 372

С 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему горожанину (34%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 30% из них брали кредит в последние 6 месяцев.С точки зрения 57% саратовцев, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 20%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (23% против 17%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (15% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (66% против 47%).Сегодня россияне чаще, чем когда-либо, видят в займах лишь путь к финансовой зависимости. С 2007 года тех, кто разделяет позитивное отношение к кредитам, стало в 3,5 раза меньше.Время проведения: 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года