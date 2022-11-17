17 ноября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 17 ноября
Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию
16:15 | 17 ноября
Трёхмиллионный пассажир пригородного поезда отправился из Саратова 16 ноября
15:15 | 17 ноября
Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники
14:19 | 17 ноября
Саратовская молодежь отметила Международный день толерантности за круглым столом
13:23 | 17 ноября
Студенты Президентской академии посетили синагогу
12:36 | 17 ноября
В нацпроект «Производительность труда» смогут войти в 2 раза больше предприятий-участников
11:45 | 17 ноября
Саратовские школьники поделились идеями по развитию туризма в области
10:49 | 17 ноября
Сына легендарного ветерана избрали председателем Фонда Книги Памяти
09:53 | 17 ноября
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09:00 | 17 ноября
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Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию

Новости
Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию

С 12 по 16 ноября в городе Раменское (Московская область) проходило первенство России по плаванию спорта слепых.

Воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин завоевал 2 серебряные медали в дисциплинах 100 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием, а также бронзовую медаль на 400 м вольным стилем.

Тренирует спортсмена тренер Галина Ширшова.