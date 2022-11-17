Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию
С 12 по 16 ноября в городе Раменское (Московская область) проходило первенство России по плаванию спорта слепых.
Воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин завоевал 2 серебряные медали в дисциплинах 100 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием, а также бронзовую медаль на 400 м вольным стилем.
Тренирует спортсмена тренер Галина Ширшова.