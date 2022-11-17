Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию

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Воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Митрошкин завоевал 2 серебряные медали в дисциплинах 100 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием, а также бронзовую медаль на 400 м вольным стилем.Тренирует спортсмена тренер Галина Ширшова.