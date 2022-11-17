Трёхмиллионный пассажир пригородного поезда отправился из Саратова 16 ноября
Вчера, 16 ноября, со станции Саратов-1 отправился трёхмиллионный с начала года пассажир пригородной компании АО «Саратовская ППК».
Обладателем счастливого билета стала жительница Саратова Елена Медведева. Она отправилась вместе с дочерью в международный аэропорт «Гагарин» на пригородном поезде №6009 сообщением Саратов – Тарханы.
И.о. заместителя генерального директора по развитию АО «Саратовская ППК» Никита Пилюгин вручил Елене Медведевой сертификат трёхмиллионного пассажира и купон на ближайшую туристическую поездку по маршруту Саратов – Волгоград.