Трёхмиллионный пассажир пригородного поезда отправился из Саратова 16 ноября

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Обладателем счастливого билета стала жительница Саратова Елена Медведева. Она отправилась вместе с дочерью в международный аэропорт «Гагарин» на пригородном поезде №6009 сообщением Саратов – Тарханы.И.о. заместителя генерального директора по развитию АО «Саратовская ППК» Никита Пилюгин вручил Елене Медведевой сертификат трёхмиллионного пассажира и купон на ближайшую туристическую поездку по маршруту Саратов – Волгоград.