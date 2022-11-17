Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники

просмотров: 369

«Проведите праздники с пользой и оформите отношения. Напомню, документы можно подать не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты свадьбы. Для этого нужно лично обратиться в отделы ЗАГС или направить заявление через портал «Госуслуги», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.