17 ноября 2022 ЧЕТВЕРГ
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15:15 | 17 ноября
Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники
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Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники

Новости
Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники

В этом году жители Саратова могут официально зарегистрировать отношения в новогодние праздники – 31 декабря, 3 и 6 января. В ЗАГСы областного центра уже подано 31 заявление на данные даты.

«Проведите праздники с пользой и оформите отношения. Напомню, документы можно подать не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты свадьбы. Для этого нужно лично обратиться в отделы ЗАГС или направить заявление через портал «Госуслуги», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.