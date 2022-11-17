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Саратовская молодежь отметила Международный день толерантности за круглым столом

Новости
Саратовская молодежь отметила Международный день толерантности за круглым столом

В рамках Международного дня толерантности студенты Саратовского областного химико-технологического техникума, представители органов власти и общественники провели круглый стол на тему «Развитие межнационального и межконфессионального диалога в обществе как фактор обеспечения безопасности и стабильности».

Представитель министерства внутренней политики и общественных отношений области Виктория Ильинская в своем выступлении поделилась опытом работы в сфере профилактики экстремистской идеологии в молодежной среде, рассказала о студенческих экскурсиях по культовым религиозным сооружениям и других мероприятиях.

Заместитель директора Саратовского областного химико-технологического техникума Евгения Опойцева рассказала об опыте работы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений среди студентов техникума.

Темой выступления настоятеля Архиерейского подворья – храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Саратова Павла Морозова стало межнациональное и межконфессиональное согласие в молодежной среде.

Руководитель культурно-просветительской организации «Возрождение» Рустам Абдульманов выступил с докладом на тему «Укрепление межнационального и межконфессионального диалога через культурно-просветительскую деятельность».

В обсуждении темы круглого стола также приняли участие замглавы администрации Заводского района Саратова Елена Кательская, директор Саратовского областного химико-технологического техникума Алла Пожарова, атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов, вице-президент Армянской общины области «Крунк» Араик Косян, президент Ассоциации поволжских казахов Владимир Ташпеков.

Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий, направленных на формирование таких качеств как уважение, сопереживание, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур народов, проживающих на территории региона.