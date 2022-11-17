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Студенты Президентской академии посетили синагогу

Новости
Студенты Президентской академии посетили синагогу

Студенты-политологи Поволжского института управления имени П.А. Столыпина посетили синагогу, которая является частью еврейского общинного центра «Бейт Шимшон».

Для студентов была организована содержательная обзорная экскурсия, которую провела заместитель председателя Региональной еврейской национально-культурной автономии Саратовской области Ирина Вейсман.

Студенты поблагодарили организаторов мероприятия за интересную экскурсию. «Сегодня мы узнали много нового о древнейшей мировой религии, о её особенностях, дозволениях и запретах, - отметил Виктор Дулин. - Несомненно, полученные знания будут весьма полезны в нашей будущей профессии».

Напомним, экскурсии по культовым и религиозным сооружениям проводятся по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики.