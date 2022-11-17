Студенты Президентской академии посетили синагогу

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Для студентов была организована содержательная обзорная экскурсия, которую провела заместитель председателя Региональной еврейской национально-культурной автономии Саратовской области Ирина Вейсман.Студенты поблагодарили организаторов мероприятия за интересную экскурсию. «Сегодня мы узнали много нового о древнейшей мировой религии, о её особенностях, дозволениях и запретах, - отметил Виктор Дулин. - Несомненно, полученные знания будут весьма полезны в нашей будущей профессии».Напомним, экскурсии по культовым и религиозным сооружениям проводятся по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики.