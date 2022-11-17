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В нацпроект «Производительность труда» смогут войти в 2 раза больше предприятий-участников

Новости


Минэкономразвития РФ готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта «Производительность труда» после 2024 года.

Так, в нацпроект планируется включать компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Такое решение позволит в 2 раза увеличить число потенциальных предприятий-участников. Бережливому производству обучат почти 200 тысяч работников.

«На сегодня 2300 компаний, где уже завершился проект за 2019-2021 гг., увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. И это только от тех проектов, которые были реализованы. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект в этот же период (13,5 млрд). А если посмотреть на дополнительный вклад этих компаний в экономику в целом, он составляет 383 млрд», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также Максим Решетников отмечает растущую роль субъектов РФ. Расширяется сеть Региональных центров компетенций, их уже более 60. Многие регионы дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают местные.

В Саратовской области Региональный центр компетенций в сфере производительности труда создан в 2019 году. Совместно с министерством экономического развития области он ведет работу по вовлечению предприятий в национальный проект.

В целом по области уже 78 крупных и средних предприятий получили адресную поддержку, более 1,6 тысяч человек обучено инструментам повышения производительности труда.

«Инициативность бизнеса, его готовность к перестройке привычных механизмов работы позволяют формировать качественно новую производственную культуру на предприятиях, что способствует стабильному росту производительности труда и повышению экономических показателей региона», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Также в регионе действует специальная программа льготных займов «Повышение производительности труда», которая позволяет предприятиям-участникам национального проекта получить займ в размере от 20-100 млн рублей по ставке 1% при бюджете проекта от 25 млн руб. Некоторые предприятия области уже воспользовались данной мерой поддержки.