Саратовские школьники поделились идеями по развитию туризма в области

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Целью мероприятия являлась популяризация туристических экомаршрутов в акватории Волги. Учащиеся образовательных учреждений представили жюри видеопрезентации, в которых показали, какими он видят новые экологические маршруты и места для посещения. Например, учащиеся предложили сделать набережную вблизи Парка покорителей космоса в Энгельсе.Еще одна идея - провести до места приземления Юрия Гагарина канатную дорогу. Также прозвучало предложение о проведении экофестивалей, разработке полноценных маршрутов по интересным местам региона, таким как утес Степана Разина, утес Синее лбище в Ровенском районе и др.«Все работы креативные и интересные. Они показывают, что ребятам не безразлична судьба родного края, они болеют за него душой. И хотят видеть развитый в экологическом и туристическом плане регион», - считает член жюри Татьяна Карпенко, начальник отдела водных ресурсов регионального минприроды.По решению жюри первое место заняла команда двух саратовских школ - №55 и «Аврора» в составе Натальи Авдеевой, Елизаветы Сухоруковой и Дарьи Пригода. Второе место досталось Олесе Калинниковой (средняя школа с. Скатовка Ровенского района), третье - у Дмитрия Плотникова из школы №6 Саратова.Начальник Саратовского отдела по водному хозяйству Роман Сулейманов вручил победителям и призерам подарки от спонсоров, а участникам поощрительные призы и пообещал о проведение областного конкурса и в следующем году.