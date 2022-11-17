17 ноября 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 17 ноября
Воспитанник школы «РиФ» Артем Митрошкин завоевал два серебра и бронзу на первенстве России по плаванию
16:15 | 17 ноября
Трёхмиллионный пассажир пригородного поезда отправился из Саратова 16 ноября
15:15 | 17 ноября
Осталось две недели на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники
14:19 | 17 ноября
Саратовская молодежь отметила Международный день толерантности за круглым столом
13:23 | 17 ноября
Студенты Президентской академии посетили синагогу
12:36 | 17 ноября
В нацпроект «Производительность труда» смогут войти в 2 раза больше предприятий-участников
11:45 | 17 ноября
Саратовские школьники поделились идеями по развитию туризма в области
10:49 | 17 ноября
Сына легендарного ветерана избрали председателем Фонда Книги Памяти
09:53 | 17 ноября
В Саратове состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре
09:00 | 17 ноября
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские школьники поделились идеями по развитию туризма в области

Новости
Саратовские школьники поделились идеями по развитию туризма в области

16 ноября состоялось подведение итогов экоконкурса для школьников на тему «Благоустройство и развитие туризма на территории Волгоградского водохранилища». Мероприятие проводил саратовский отдел по водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз» «Центррегионводхоз» во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии области.

Целью мероприятия являлась популяризация туристических экомаршрутов в акватории Волги. Учащиеся образовательных учреждений представили жюри видеопрезентации, в которых показали, какими он видят новые экологические маршруты и места для посещения. Например, учащиеся предложили сделать набережную вблизи Парка покорителей космоса в Энгельсе.

Еще одна идея - провести до места приземления Юрия Гагарина канатную дорогу. Также прозвучало предложение о проведении экофестивалей, разработке полноценных маршрутов по интересным местам региона, таким как утес Степана Разина, утес Синее лбище в Ровенском районе и др.

«Все работы креативные и интересные. Они показывают, что ребятам не безразлична судьба родного края, они болеют за него душой. И хотят видеть развитый в экологическом и туристическом плане регион», - считает член жюри Татьяна Карпенко, начальник отдела водных ресурсов регионального минприроды.

По решению жюри первое место заняла команда двух саратовских школ - №55 и «Аврора» в составе Натальи Авдеевой, Елизаветы Сухоруковой и Дарьи Пригода. Второе место досталось Олесе Калинниковой (средняя школа с. Скатовка Ровенского района), третье - у Дмитрия Плотникова из школы №6 Саратова.

Начальник Саратовского отдела по водному хозяйству Роман Сулейманов вручил победителям и призерам подарки от спонсоров, а участникам поощрительные призы и пообещал о проведение областного конкурса и в следующем году.