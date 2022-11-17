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Сына легендарного ветерана избрали председателем Фонда Книги Памяти

Новости
Сына легендарного ветерана избрали председателем Фонда Книги Памяти

Учредители Саратовской региональной общественной организации «Фонд Книги Памяти» после смерти её основателя выбрали нового председателя. Им стал Игорь Фролов, сын участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Саратовской области, бессменного редактора «Книги Памяти Саратовской области» Георгия Васильевича Фролова.

По информации нового руководителя, Фондом принято решение завершить в следующем году издание печатной версии Книги Памяти Саратовской области. В 2023 году выйдет в свет 39-й, заключительный, том. В него войдут справочная информация и фотоиллюстрации о мемориальных объектах и воинских захоронениях участников Великой Отечественной войны на территории Саратовской области, лучшие материалы из уже вышедших 38-ми томов, а также вехи биографии Георгия Васильевича Фролова.

«Редакция Фонда Книги Памяти достойно выполнила свои задачи по увековечению памяти погибших, умерших от ран, а также вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жителей Саратовской области. В 38-ми томах Книги Памяти отражены имена более 300 тысяч участников войны, тружеников тыла. Но, конечно, в обычной книге невозможно разместить информацию о биографии, подвигах и наградах каждого героя. Сегодня технологические возможности позволяют продолжить реализацию этого проекта в электронном формате, который может стать самой полной базой по сохранению памяти о Саратовской области в годы войны. Еще одним большим плюсом цифрового проекта является привлечение молодого поколения», – рассказал Игорь Фролов.

«Министерство информации и массовых коммуникаций поддерживает эту инициативу. Со своей стороны мы активно развиваем и продвигаем электронную Книгу Памяти, привлекаем школьников и студентов к совместным проектам. Сохранение нашей истории и культуры сегодня особенно важно и нужно для патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи. А им особенно интересен именно онлайн-формат издания», – подчеркнул профильный министр Александр Колоколов.