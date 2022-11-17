Сына легендарного ветерана избрали председателем Фонда Книги Памяти

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По информации нового руководителя, Фондом принято решение завершить в следующем году издание печатной версии Книги Памяти Саратовской области. В 2023 году выйдет в свет 39-й, заключительный, том. В него войдут справочная информация и фотоиллюстрации о мемориальных объектах и воинских захоронениях участников Великой Отечественной войны на территории Саратовской области, лучшие материалы из уже вышедших 38-ми томов, а также вехи биографии Георгия Васильевича Фролова.«Редакция Фонда Книги Памяти достойно выполнила свои задачи по увековечению памяти погибших, умерших от ран, а также вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жителей Саратовской области. В 38-ми томах Книги Памяти отражены имена более 300 тысяч участников войны, тружеников тыла. Но, конечно, в обычной книге невозможно разместить информацию о биографии, подвигах и наградах каждого героя. Сегодня технологические возможности позволяют продолжить реализацию этого проекта в электронном формате, который может стать самой полной базой по сохранению памяти о Саратовской области в годы войны. Еще одним большим плюсом цифрового проекта является привлечение молодого поколения», – рассказал Игорь Фролов.«Министерство информации и массовых коммуникаций поддерживает эту инициативу. Со своей стороны мы активно развиваем и продвигаем электронную Книгу Памяти, привлекаем школьников и студентов к совместным проектам. Сохранение нашей истории и культуры сегодня особенно важно и нужно для патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи. А им особенно интересен именно онлайн-формат издания», – подчеркнул профильный министр Александр Колоколов.