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В Саратове состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре

Новости


17-19 сентября в Саратове на площадке Социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.

В мероприятии примут участие специалисты и эксперты по казачьей культуре со всех уголков России. В качестве модераторов выступят представители:

- Центрального казачьего войска,

- постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры,

- Союза Казачьей Танцевальной культуры,

- Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья вольница» Краснодарской филармонии,

- художественно-постановочного проекта «ИмпровМастер Folk-Art»,

- школы воинских традиций «СПАС».

- Московского областного отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»,

- Краснодарского государственного института культуры,

- Волгоградского государственного института искусств и культуры,

- деятели искусств Кабардино-Балкарии.

В программе запланированы занятия по государственной поддержке культуры российского казачества, организации деятельности центров казачьей культуры; мастер-классы по вокалу, хореографии, фланкировке; в завершение мероприятия – отчетный концерт творческих казачьих коллективов.