В Саратове состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре

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В мероприятии примут участие специалисты и эксперты по казачьей культуре со всех уголков России. В качестве модераторов выступят представители:- Центрального казачьего войска,- постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры,- Союза Казачьей Танцевальной культуры,- Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья вольница» Краснодарской филармонии,- художественно-постановочного проекта «ИмпровМастер Folk-Art»,- школы воинских традиций «СПАС».- Московского областного отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»,- Краснодарского государственного института культуры,- Волгоградского государственного института искусств и культуры,- деятели искусств Кабардино-Балкарии.В программе запланированы занятия по государственной поддержке культуры российского казачества, организации деятельности центров казачьей культуры; мастер-классы по вокалу, хореографии, фланкировке; в завершение мероприятия – отчетный концерт творческих казачьих коллективов.