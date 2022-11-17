В Саратове состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре
17-19 сентября в Саратове на площадке Социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоится Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.
В мероприятии примут участие специалисты и эксперты по казачьей культуре со всех уголков России. В качестве модераторов выступят представители:
- Центрального казачьего войска,
- постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры,
- Союза Казачьей Танцевальной культуры,
- Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья вольница» Краснодарской филармонии,
- художественно-постановочного проекта «ИмпровМастер Folk-Art»,
- школы воинских традиций «СПАС».
- Московского областного отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»,
- Краснодарского государственного института культуры,
- Волгоградского государственного института искусств и культуры,
- деятели искусств Кабардино-Балкарии.
В программе запланированы занятия по государственной поддержке культуры российского казачества, организации деятельности центров казачьей культуры; мастер-классы по вокалу, хореографии, фланкировке; в завершение мероприятия – отчетный концерт творческих казачьих коллективов.