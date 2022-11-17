10 серию патриотического реалити-шоу "Пережить, чтобы помнить" сняли в Дагестане

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Разведчики ночью 15 июня 1942 года высадились на полузатопленный пароход «Горняк» и разместили на нем постоянный 322 пост службы наблюдения и связи Черноморского флота. Затем военные отправились в Керченский порт, захваченный немцами, но были замечены врагом. Вдоль берега разведчикам удалось пройти к восточной части полуострова, притопить шлюпки и пешком дойти до косы Тузла. Там они нашли старый баркас рыбаков, заткнули щели тряпками и дошли до своих, постоянно вычерпывая воду. В рамках испытаний тик-токеры выучили семафорную азбуку, зашли в здание бывшего 8 цеха завода «Дагдизель», проплыли на лодках несколько километров, а после, взобравшись на маяк, зажгли победные файеры!Роман Степанов и Дарья Жгилева, участники реалити, снявшиеся в 10 серии и после покинувшие проект, выразили благодарность за участие в шоу, назвав событие очень важной частью их жизни.