10 серию патриотического реалити-шоу "Пережить, чтобы помнить" сняли в Дагестане
Съемки финальных серий IV сезона патриотического реалити «Пережить, чтобы помнить» прошли в сентябре в Дагестане. В 10 серии шоу «Морской десант» участникам предложили взять на себя роль морских пехотинцев – испытание было основано на подвиге группы разведотряда Азовской военной флотилии младшего лейтенанта Михаила Цыганкова.
Разведчики ночью 15 июня 1942 года высадились на полузатопленный пароход «Горняк» и разместили на нем постоянный 322 пост службы наблюдения и связи Черноморского флота. Затем военные отправились в Керченский порт, захваченный немцами, но были замечены врагом. Вдоль берега разведчикам удалось пройти к восточной части полуострова, притопить шлюпки и пешком дойти до косы Тузла. Там они нашли старый баркас рыбаков, заткнули щели тряпками и дошли до своих, постоянно вычерпывая воду. В рамках испытаний тик-токеры выучили семафорную азбуку, зашли в здание бывшего 8 цеха завода «Дагдизель», проплыли на лодках несколько километров, а после, взобравшись на маяк, зажгли победные файеры!
Роман Степанов и Дарья Жгилева, участники реалити, снявшиеся в 10 серии и после покинувшие проект, выразили благодарность за участие в шоу, назвав событие очень важной частью их жизни.