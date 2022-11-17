Саратовцев позвали на патриотическое мероприятие

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«Россия, как никогда, нуждается в сплоченности и доказывает свое единение высоким духом и искренним чувством патриотизма сограждан. Воссоединение новых территорий с Россией восстановило историческую справедливость. Нигилизм по отношению к русским, исконным традициям нашей страны, открыто поощряемый западными странами, лишь укрепил желание людей жить под русским флагом и говорить на родном языке. Наша общая задача - отстоять исторический выбор наших братьев. Приглашаем всех желающих и неравнодушных прийти и поддержать решения нашего Президента и наших воинов, защищающих мирное население от нападок националистов», – сказал руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.Мероприятие пройдет в пятницу, 18 ноября, на площади перед государственной консерваторией. Начало в 13:00.