17 ноября 2022 ЧЕТВЕРГ
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Саратовцев позвали на патриотическое мероприятие

Новости


«Боевое Братство» инициирует проведение в Саратове патриотического мероприятия «Мы Вместе» в поддержку Президента РФ и специальной военной операции.

«Россия, как никогда, нуждается в сплоченности и доказывает свое единение высоким духом и искренним чувством патриотизма сограждан. Воссоединение новых территорий с Россией восстановило историческую справедливость. Нигилизм по отношению к русским, исконным традициям нашей страны, открыто поощряемый западными странами, лишь укрепил желание людей жить под русским флагом и говорить на родном языке. Наша общая задача - отстоять исторический выбор наших братьев. Приглашаем всех желающих и неравнодушных прийти и поддержать решения нашего Президента и наших воинов, защищающих мирное население от нападок националистов», – сказал руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.

Мероприятие пройдет в пятницу, 18 ноября, на площади перед государственной консерваторией. Начало в 13:00.
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