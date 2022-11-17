Свыше 1 миллиона поездок совершено жителями области с использованием льготной транспортной карты

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Обращаем внимание, что пополнять баланс транспортной карты необходимо ежемесячно. С 20 ноября начинается пополнение карты для льготного проезда в декабре. Напомним, карту необходимо пополнить на 75 или 150 рублей (25 или 50 поездок соответственно). При бесплатном проезде пополнять карту не нужно.Кроме того, в общественном транспорте началось размещение памяток по работе транспортных карт: о том, как ими пользоваться, как пополнять, также в них указаны контакты службы поддержки. Поручение об усилении информирования населения о контактных телефонах ответственных служб было дано губернатором Романом Бусаргиным на ПДС. Пассажиры должны знать, куда обращаться в случае возникновения проблем.«Количество обращений граждан по работе льготной транспортной карты резко снизилось, что позволяет сделать вывод, что система функционирует. И жители региона, и перевозчики привыкли к работе с картой. Если возникают вопросы, оперативно их решаем», - прокомментировал министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.Напоминаем, что по вопросам работы льготных транспортных карт жители региона могут обратиться на «горячую линию» министерства (8452) 65-34-01 или на «горячую линию» оператора (8452) 39-03-53.