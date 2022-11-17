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На базе ПИУ РАНХиГС завершился третий модуль программы профессиональной переподготовки «PRO Социум»

Новости


На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС завершился третий модуль программы профессиональной переподготовки «Современные технологии управления в социальной сфере (PRO Социум)».

Более 180 руководителей и заместителей руководителей органов власти и организаций социальной сферы Республики Калмыкии, Пензенской области и Удмуртской Республики вновь встретились в стенах Института и в цифровом пространстве для продолжения работы над программами развития социальной сферы своих регионов.

В качестве спикеров и экспертов программы выступили советник по цифровой экономике декана экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Елена Тищенко, кандидат технических наук, генеральный директор некоммерческого партнёрства «ИВМ Консалтинг Групп» Виктор Солнцев, руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профессионального образования Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов, доктор социологических наук, профессор Татьяна Черняева, эксперт проекта «Platforum» Андрей Голубев.

Экспертная часть программы модуля, посвящённого тематике повышения качества жизни, включала размышления о механизмах стимулирования и мотивации поведения людей в обществе и формирования социальных норм, инструментарий работы с рынками, ресурсами и рисками в социальной сфере, рекомендации по применению бизнес-модели «Canvas» в социальных программах и проектах.

Региональные команды, сформированные на первом модуле Программы, продолжили проработку портфелей проектных инициатив для отраслей и организаций социальной сферы, связанных с предоставлением социальных услуг населению.

«Основной задачей модуля для проектных групп является формирование организационной модели реализации социальных программ, а также работа с заинтересованными сторонами и ресурсным обеспечением реализации проектов. Вернувшись в регионы, команды продолжат проработку своих идей, взаимодействуя с экспертами "PRO Социум" и региональными кураторами», – отметил научный руководитель Программы Вячеслав Волков.

Особенностью модуля стало проведение коммуникационного мероприятия «Ярмарка регионов», которая позволила участникам Программы ярко, красочно и с любовью представить свои регионы, рассказав об уникальных традициях, истории и «местах силы». Команды регионов выступили с национальными песнями и танцами, угостили друг друга блюдами региональной кухни, обменялись сувенирами народного промысла и искусства.

«Ярмарка регионов прошла на одном дыхании в очень тёплой и дружеской атмосфере. В сложные времена так важно находить позитивные моменты, расширять социальные связи, налаживать и укреплять партнёрские отношения. Можно смело сказать, что "PRO Социум" создал большую межрегиональную команду неравнодушных людей, стремящихся сделать нашу жизнь лучше», – поделилась впечатлениями заместитель директора Института Виктория Коротина.
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