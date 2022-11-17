Саратовская область вошла в Топ-5 по реализации проекта «Код будущего»

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Благодаря проекту школьники 8-11 классов могут записаться на бесплатные курсы по программированию на 16 площадках для очного обучения, открытых на территории Саратова, Энгельса, Ершова, Балакова и р.п. Новые Бурасы. Ребята могут выбрать один из 19 курсов по изучению современных языков программирования в очном формате. Для онлайн-обучения доступно более 50 курсов.В настоящее время подано более 150 тысяч заявок на бесплатное обучение программированию школьников 8-11 классов, 2709 из них – школьники Саратовской области. Более 1000 юных программистов области уже приступили к обучению. Прием заявок на участие в проекте продолжается до 18 ноября 2022 года на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/futurecode.«На курсах школьникам предложено изучить современные языки программирования, такие как,Python, Java, C++, C#, 1С, PHP и другие. Полученные знания и навыки помогут, во-первых, подготовиться к государственной итоговой аттестации. Во-вторых, помогут повысить уровень цифровой грамотности, даже если школьник в дальнейшем не выберет профессию в сфере IT-технологиий», — отметила Ольга Пикулик, заведующая кафедрой математики, информатики и цифровых образовательных технологий ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».