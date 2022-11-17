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Будущие инженеры и строители обсудили вопросы профилактики экстремизма

Новости


15 ноября 2022 года состоялась встреча со студентами Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, посвященная теме профилактики и противодействия экстремизму в молодежной среде.

Инициатором мероприятия выступило министерство внутренней политики и общественных отношений области. Участниками встречи стали заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, настоятель храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба города Саратова иерей Александр Кузьмин, имам Соборной мечети Саратова Рустам-хазрат Мухитов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Саратовской области Юрий Чайковский, представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Саратовской области Галина Кузнецова, полномочный представитель Главы Республики Ингушетия в Саратовской области Исса Таршхоев, руководители национально-культурных общественных организаций области.

Выступая на встрече, Виталий Шустов напомнил, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В области проводятся тематические мероприятия, в которых студенты могут принять активное участие. Заместитель министра подчеркнул, что на территории региона проводится большая работа по гармонизации межнациональных отношений. Ее результат отражен в исследовании, проведенном в 2022 году. Он показывает, что доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в регионе, составляет 82,0 %. «Таким образом, межнациональные отношения в области можно оценить как стабильные», - заключил выступающий.

Представители религиозных конфессий рассказали об аспектах духовной жизни.

Об открытости Интернета, ответственности за размещенную информацию в мессенджерах и социальных сетях и противостоянии деструктивным силам сообщил Юрий Чайковский. Представители прокуратуры области и Центра по противодействию экстремизму отметили необходимость стойкого неприятия экстремистских проявлений и распространения идеологии терроризма, воспрепятствования вовлечению молодежи в деятельность экстремистских организаций.

Руководитель Саратовской региональной общественной организации «Национально-культурный узбекский центр «Туран» («Страна») Равшан Турсунходжаев рассказал студентам о благотворительной, культурно-просветительской и спортивной деятельности своей организации.


Важность подобных встреч для студенческой общественности отметил Исса Таршхоев. Подобные мероприятия призваны уберечь молодежь от необдуманных действий и поступков.

В министерстве внутренней политики и общественных отношений области уделяют большое внимание работе с молодежью, проводится апробация новых форматов. Организуются общественные рейды в места отдыха молодежи, экскурсии в культовые сооружения, неформальные встречи со студентами.