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Перепись населения: 680 тысяч жительниц Саратовской области находятся в трудоспособном возрасте, 80% - работают

Новости
Перепись населения: 680 тысяч жительниц Саратовской области находятся в трудоспособном возрасте, 80% - работают

Вчера, 15 ноября, врио руководителя Саратовстата Марина Никитина приняла участие в репортаже корреспондента «ГТРК «Саратов» Рауля Мамедова, посвященном женщинам, реализующим себя в мужских профессиях. В программе «Вести. Саратов» статистик рассказала о том, сколько женщин в регионе находятся в трудоспособном возрасте, кто из них устроен на работу, и т.д.

- По данным переписи населения, которая проходила осенью 2021 года, в Саратовской области насчитывается 1,3 миллиона женщин, чуть более 50% из них, то есть почти 680 тысяч, находятся в трудоспособном возрасте. – рассказала Марина Никитина. Она отметила, что к трудоспособному в настоящее время относится возраст от 16 до 56 лет включительно.

Также, статистик назвала количество трудящихся в Саратовском регионе женщин.

- По данным текущего обследования за 2021-й год, в Саратовской области почти 538 тысяч представительниц прекрасного пола были трудоустроены. – заявила Марина Никитина, - Почти все они (95% или 513 тысяч) трудятся по найму. Соответственно, остальные работают не по найму. Из них почти 18 тысяч женщин – это самозанятые, еще 4000 – сами являются работодателями, чуть менее 3 тысяч женщин работают на семейных предприятиях.