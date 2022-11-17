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Химпром Саратовской области удвоил инвестиции

Новости
Химпром Саратовской области удвоил инвестиции

Инвестиции в химическую промышленность Саратовской области выросли почти в 2 раза. По итогам 9 месяцев этого года суммарный объем вложений в инвестиционные проекты предприятий химпрома, включенных в мониторинг регионального минпромэнерго, составил 5,3 млрд рублей. Это в 1,9 раза превышает результаты аналогичного периода 2021 года.

Инвестпроекты саратовских предприятий направлены на оптимизацию производственных процессов и рост объемов производства, повышение качества продукции и освоение выпуска новых ее видов, в том числе, в рамках импортозамещения.

Например, АО «Биоамид» в Саратове создает опытно-промышленную установку производства органического микроэлементного комплекса – собственной разработки компании. Уникальную биодобавку используют на птицефабриках Саратовской области и других регионов страны. Инвестпроект позволит обеспечить производство 1,7 млн тонны комбикорма в год, что составляет 10% объема потребления российским птицеводством.

АО «Саратовстройстекло» в результате реализации инвестпроекта увеличило ресурсы хранения готовой продукции на 4,6 тыс. тонн, или на 25% к текущей емкости складов. Ввод нового склада расширил возможности удовлетворения спроса потребителей.

В Балакове АО «Резинотехника» реализует программы, направленные на увеличение объемов производства продукции для автопрома - сальников и манжет, а также модернизацию линии производства резиновых смесей.

Объем товарного производства в саратовском химпроме также растет. За 9 месяцев выручка предприятий достигла порядка 133 млрд рублей, увеличившись в 1,3 раза к аналогичному периоду 2021 года.