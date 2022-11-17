Первый урок в новом вагоне охраны труда провели для саратовских школьников

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Ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул напомнил ребятам о том, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается залезать на крыши вагонов и цистерн, делать «селфи» на фоне поездов, приближаться к контактной сети. При этом переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Кроме того, школьников предостерегли от использования мобильных телефонов и наушников при переходе через железную дорогу, так как это может привести к трагическим последствиям.В завершение мероприятия учащимся показали тематические видеоролики и раздали памятки с основными правилами безопасного поведения в зоне движения поездов.