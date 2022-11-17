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Саратовский Дом кино первым организовал бесплатные показы для школьников

Новости
Саратовский Дом кино первым организовал бесплатные показы для школьников

Саратовский Дом кино, вошедший в программу поддержки кинотеатров, инициированную Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, первым организовал бесплатные показы для школьников.

10 саратовских кинотеатров, получивших субсидию из резервного фонда Правительства Саратовской области для организации кинопоказа в целях патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи, приступили к работе.

«В ноябре и декабре мы принимаем заявки от школьников на бесплатные показы 20 российских и советских фильмов. Для того, чтобы попасть на киносеансы, нужно собрать школьный класс или группу от 20 до 180 человек и согласовать дату показа. В афишу входят новые и старые любимые российские фильмы, на которых выросло не одно поколение ценителей и любителей кино», - рассказал арт-директор Саратовского Дома кино Роман Васильев.

Решение главы региона о выделении кинотеатрам денежных средств является очень важным для сохранения организаций кинопоказа, так как в условиях санкционных ограничений кинотеатрам трудно справиться с выпадающими доходами.