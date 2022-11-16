Роман Ковальский ознакомился с реализацией проектов в рамках комплексного развития сельских территорий и развития мелиорации

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В селе Натальино Балаковского района Роман Ковальский осмотрел ход работ по благоустройству, которые ведутся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", строительство дороги."В Натальино проживает более полутора тысяч человек. Сейчас это один из передовых населенных пунктов района по уровню комфортности проживания для сельских жителей", - сказал зампред.В селах Грачи и Матвеевка Роман Ковальский ознакомился со строительством орошаемых участков, которое ведет агрофирма «Пегас». Оба участка общей площадью более трех тысяч га будут введены в эксплуатацию до начала зимы этого года.Завершаются работы и по строительству участка орошения в селе Каменка Марксовского района, которые также осмотрел Роман Ковальский. Начальник районного управления сельского хозяйства Владимир Шевела рассказал, что работы проходят в два этапа - уже построено 686,8 га орошаемых площадей, до 1 декабря будет сдано еще 318, га. Также установлено девять дождевальных машин, девять насосных станций, комплектная трансформаторная подстанция. До окончания работ будут установлены еще шесть дождевальных машин.«Агрофирма работает в зоне рискованного земледелия, поэтому активно занимается строительством мелиоративных систем. Благодаря орошению, кукурузу на поливе можно собрать с урожайностью до 150 ц/га», - пояснил Ковальский.Кроме этого, в ходе рабочей поездки зампред осмотрел строительство участка орошения в ООО «Агрофирма Рубеж» села Старая Порубежка Пугачевского района. Работы там близятся к окончанию: участок площадью 681,2 га будет введен в эксплуатацию в середине декабря. Установят 13 дождевальных машин."Развитие мелиорации - одно из важнейших направлений нашей работы. Губернатор области Роман Бусаргин неоднократно подчеркивал значимость работ по увеличению орошаемого клина", - отметил Роман Ковальский.