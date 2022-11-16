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Работающие на удаленке саратовцы спят дольше - SuperJob

Новости


В Саратове те, кто работает на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителей экономически активного населения из города.

Большинство саратовцев спит 6 до 8 часов (57%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 7% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический горожанин до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,1 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,8 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,6 против 7,3 часов.

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,3 против 6,7 часа соответственно.