Школьники покажут видеопрезентации о развитии туризма на территории Волгоградского водохранилища

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Мероприятие организует саратовский отдел по водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз» «Центррегионводхоз» во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии области. Его цель - популяризация туристических экомаршрутов в акватории Волги.Учащиеся образовательных учреждений представят жюри видеопрезентации. По итогам конкурса победители и призеры получат подарки от спонсоров, а участники -поощрительные призы.