16 ноября 2022 СРЕДА
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15:30 | 15 ноября
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14:35 | 15 ноября
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Школьники покажут видеопрезентации о развитии туризма на территории Волгоградского водохранилища

Новости
Школьники покажут видеопрезентации о развитии туризма на территории Волгоградского водохранилища

Завтра в 13.00 в конференц-зале комплекса «Славянский рай» (г. Саратов, ул. 50-лет Октября, 93 «З») пройдет экоконкурс для школьников на тему «Благоустройство и развитие туризма на территории Волгоградского водохранилища».

Мероприятие организует саратовский отдел по водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз» «Центррегионводхоз» во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии области. Его цель - популяризация туристических экомаршрутов в акватории Волги.

Учащиеся образовательных учреждений представят жюри видеопрезентации. По итогам конкурса победители и призеры получат подарки от спонсоров, а участники -поощрительные призы.