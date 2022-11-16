Школьники покажут видеопрезентации о развитии туризма на территории Волгоградского водохранилища
Завтра в 13.00 в конференц-зале комплекса «Славянский рай» (г. Саратов, ул. 50-лет Октября, 93 «З») пройдет экоконкурс для школьников на тему «Благоустройство и развитие туризма на территории Волгоградского водохранилища».
Мероприятие организует саратовский отдел по водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз» «Центррегионводхоз» во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии области. Его цель - популяризация туристических экомаршрутов в акватории Волги.
Учащиеся образовательных учреждений представят жюри видеопрезентации. По итогам конкурса победители и призеры получат подарки от спонсоров, а участники -поощрительные призы.