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Стороны социального партнерства подписали Соглашение о минимальной заработной плате

Новости
Стороны социального партнерства подписали Соглашение о минимальной заработной плате

В Саратовской области с 1 января следующего года минимальный размер заработной платы составит 17000 рублей. Соглашение об этом подписали Правительство Саратовской области, Федерация профсоюзных организаций Саратовской области, Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области.

Соглашение заключено в соответствии со статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации. Минимальная заработная плата в соответствии с соглашением устанавливается для работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Саратовской области, за исключением работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Напомним, установленная ранее величина минимальной зарплаты (14300 рублей) действовала в регионе до 1 июня 2022 года и закончила свое действие в связи с принятием нового федерального минимального размера оплаты труда (15279 рублей). С 1 января 2023 года федеральный МРОТ составит 16242 рубля.

«Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и не участвовавшие в заключении Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению не представят в министерство труда и социальной защиты Саратовской области мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению с их стороны», – отметили в региональном министерстве труда и социальной защиты.