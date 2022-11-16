В Саратовской области построен межпоселковый газопровод к селу Белогорское
В Саратовской области завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 18,5 км от с. Даниловка до с. Белогорское Красноармейского района.
Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области на 2021-2025 гг.
Новый газопровод создал условия для газификации более 30 домовладений в селе. Для обеспечения технической возможности подключения проектируются внутрипоселковые сети протяженностью 1,9 км.