16 ноября 2022 СРЕДА
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В Саратовской области построен межпоселковый газопровод к селу Белогорское

Новости


В Саратовской области завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 18,5 км от с. Даниловка до с. Белогорское Красноармейского района.

Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области на 2021-2025 гг.

Новый газопровод создал условия для газификации более 30 домовладений в селе. Для обеспечения технической возможности подключения проектируются внутрипоселковые сети протяженностью 1,9 км.