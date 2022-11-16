Михаил Орлов рассказал о туристических маршрутах на патриотическую тематику
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручения по развитию туризма. Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив и регионами необходимо до середины января следующего года сформировать перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также проводить информирование граждан о новых маршрутах.
О разработке патриотических туров в Саратовской области рассказал заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов:
- В регионе уже разработаны туристические маршруты для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины. На сегодняшний день на территории области реализуются 344 варианта туристических маршрутов. Из них 10 - на патриотическую тематику с посещением мест боевой славы, а также мест, раскрывающих историю, культуру и традиции России. Патриотические экскурсии включают в себя посещение объектов, в числе которых Парк Победы, музей боевой и трудовой славы, музей речного флота в Саратове, музей дальней авиации и Парк покорителей космоса в Энгельсском муниципальном районе. Организаторами данных экскурсий выступают туристические компании Саратовской области.
Отдельная экскурсионная программа «Прифронтовой Саратов» посвящена роли региона в Великой Отечественной войне, она включает в себя посещение музея боевой и трудовой славы области, памятников и мест города, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе предприятий, работавших для фронта, и мест размещения госпиталей.
Уверен, что формирование и популяризация патриотических туров поспособствует росту интереса населения к военно-историческому наследию России.