На «горячую линию» для помощи семьям мобилизованных поступило более 1700 обращений

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Чаще всего специалисты горячей линии давали разъяснения по мерам соцподдержки мобилизованных и их семей, выплатам военнослужащим. Граждане также задавали вопросы об освобождении от мобилизации отцов, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных отцов, граждан, имеющих отсрочку.Жителей региона интересовали вопросы экипировки мобилизованных, прохождения медкомиссии, предоставления «кредитных каникул» и налоговых льгот. Кроме того, граждане предлагали свою помощь военнослужащим.Вопросы, требующие оперативного решения, были направлены, в профильные органы власти, в том числе, в Министерство обороны РФ, военную прокуратуру Российской Федерации, Военный комиссариат Саратовской области.Телефон «горячей линии» - (8452) 21-00-21, режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.