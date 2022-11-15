Областная станция переливания крови передала гуманитарную помощь для казаков

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10 ноября прошла рабочая встреча, на которой присутствовали Андрей Фетисов, Атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества, Е.Г. Аверьянов, главный врач ГУЗ "СОСПК", и С.В.Замчалов, директор АНО "Донор Волга".Стороны наметили планы по проведению совместных мероприятий по участию казачьего общества в донорских акциях и социальных проектах, в том числе текущем проекте АНО "Донор Волга" "Донорство как часть историко-культурного наследия", приуроченного к 100-летию первого переливания крови в Саратове.