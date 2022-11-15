Областная станция переливания крови передала гуманитарную помощь для казаков
ГУЗ "Саратовская областная станция переливания крови" под руководством главного врача Е. Г. Аверьянова приобрели гуманитарную помощь для казаков добровольческого отряда "Ермак" ( БАРС - 15 ), сражающихся на передовой: 40 комплектов зимнего теплого белья (нательное белье зимнее, зимние тактические перчатки, пятипалые зимние перчатки, теплые носки).
10 ноября прошла рабочая встреча, на которой присутствовали Андрей Фетисов, Атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества, Е.Г. Аверьянов, главный врач ГУЗ "СОСПК", и С.В.Замчалов, директор АНО "Донор Волга".
Стороны наметили планы по проведению совместных мероприятий по участию казачьего общества в донорских акциях и социальных проектах, в том числе текущем проекте АНО "Донор Волга" "Донорство как часть историко-культурного наследия", приуроченного к 100-летию первого переливания крови в Саратове.