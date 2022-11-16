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Миллион тонн подсолнечника собран в Саратовской области

Новости


«В области собран первый миллион тонн подсолнечника. Валовой сбор составил 1 млн 84 тыс. тонн при урожайности 14,9 ц/га. Убрано 728 тысяч тонн, что составляет 47% от плана», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Больше всего к сегодняшнему дню собрали в Самойловский районе - 81,3 тыс. тонн, Аркадакском районе – 65,9 тыс. тонн, Калининском районе – 56 тыс. тонн, Балашовском районе – 50,4 тыс. тонн.

По урожайности лидируют Аркадакский (21,9 ц/га), Марксовский (20,7 ц/га), Самойловский (19,3 ц/га) районы. Всего согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 14 ноября в регионе собрано 6 млн 217 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.