Миллион тонн подсолнечника собран в Саратовской области

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Больше всего к сегодняшнему дню собрали в Самойловский районе - 81,3 тыс. тонн, Аркадакском районе – 65,9 тыс. тонн, Калининском районе – 56 тыс. тонн, Балашовском районе – 50,4 тыс. тонн.По урожайности лидируют Аркадакский (21,9 ц/га), Марксовский (20,7 ц/га), Самойловский (19,3 ц/га) районы. Всего согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 14 ноября в регионе собрано 6 млн 217 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.