«Доброед»: в России запущен маркетплейс фермерских продуктов

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Основатели компании сообщают отечественным фермерам, работающим в секторе малого и среднего бизнеса, о возможности прямой коммуникации с потребителями. Теперь своим покупателям они могут продать любую партию продукции, а также даже штучный товар, без всяких посредников. Это снизит затраты на логистику и рекламу, составляющие 15-20% конечной стоимости продукта. Потребители тоже получают свою выгоду – возможность покупать без наценок экологичную и качественную продукцию.Сегодня фермеры чаще всего реализуют свои товары через посредников, что увеличивает стоимость продуктов в несколько раз, причем расходы ложатся не только на поставщика, но и на потребителя. Маркетплейс «Доброед» создан с целью исключить издержки. Актуальность появления площадки очевидна для малых компаний агропромышленного комплекса – они могут управлять логистикой и планировать объем поставок, а также выстраивать диалог с потребителями.Покупатели могут делать предзаказ, выбирая на маркетплейсе ближайшее и отвечающее его запросам фермерское хозяйство. Есть возможность лично задать вопросы о товарах фермеру и заказать любой объем продукции, чтобы не покупать больше, чем необходимо.Скоро на маркетплейсе будет создана опция для комментариев и отзывов о продукции и ее поставщике. Это поможет посетителям площадки сравнивать продукцию разных фермерских хозяйств, оценивать сервис и делать выбор в соотношении цена-качество.«Доброед» запустил официальную рекламную кампанию и работает пока в режиме минимально жизнеспособного продукта. До окончания рекламной кампании фермеры могут разместить информацию о себе и своей продукции на маркетплейсе абсолютно бесплатно. После размещение на площадке станет платным – 350 рублей ежемесячно.