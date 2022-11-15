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09:54 | 15 ноября
18 ноября адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей
09:00 | 15 ноября
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18 ноября адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей

Новости
18 ноября адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей

В рамках проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 18 ноября 2022 с 10.00 до 12.00 в Саратове в МФЦ.

- Октябрьского района (г. Саратов, ул. Советская, 9/30),
- Кировского района (г. Саратов, ул. Танкистов, 26А),
- Заводского района (г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1)

пройдут бесплатные консультации по вопросам защиты прав детей, опеки и попечительства. В мероприятиях примут участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, адвокатского и нотариального сообществ Саратовской области.